В Австралії знайшли найстаріше послання в пляшці

Інформація на пляшці та в посланні свідчить, що вона перебувала на судні, яке пливло з Уельсу в Індонезію у 1886 році.

На пляжі на північ від острова Ведж в Австралії Тоня Іллман знайшла 132-річне послання у пляшці. Дівчина спершу вважала, що знайшла гарну прикрасу для будинку, але пізніше з’ясувалося, що пляшка на пляжі є чимось значно ціннішим.

Про це пише видання IFLScience.

"Вона виглядала як гарна стара пляшка, тому я підняв її, думаючи, що вона добре виглядатиме в моїй книжковій шафі. Подруга мого сина виявила записку, коли пішла висипати пісок. Записка була вологою, щільно скрученою та й обмотаною мотузкою. Ми віднесли її додому і висушили, а коли відкрили, то побачили, що це був друкований бланк німецькою мовою з дуже слабким німецьким почерком", - розповіла вона.

Іллман та її чоловік, провівши кілька інтернет-розслідувань, запідозрили, що їх знахідка могла бути частиною 69-річного експерименту з дрейфуючими пляшками, який проводила Німецька військово-морська обсерваторія для вивчення поверхневих течій океану. В записках у пляшках містилися відомості про дату і координати місця викиду, назву та маршрут судна, а також прохання до знайшовшого повернути пляшку із зазначенням часу і місця її виявлення в обсерваторію або німецьке консульство.

Деталі записки, знайденої Іллманом, свідчать, що пляшка перебувала на судні, яке пливло з Кардіффа (Уельс) до Макассару (Індонезія) у 1886 році. Після огляду експертами, що включав датування паперу та порівняння почерків, у Музеї Західної Австралії та сучасних відділеннях Німецької військово-морської обсерваторії знахідка була підтверджена як найстаріше з коли-небудь знайдених послань у пляшці.

Доктор Росс Андерсон, помічник куратора морської археології в Музеї Західної Австралії, розповів: «Дата і координати точно відповідають тим, що вказані в повідомленні у пляшці». Неймовірно, але архівний пошук у Німеччині виявив оригінальний метеорологічний журнал "Паули", і там була запис від 12 червня 1886 року, зроблена капітаном, яка повідомляла, що дрейфуючу пляшку викинули за борт.

Нагадаємо, в американському місті Монклер робочі, що робили у коледжі ремонт, знайшли в стіні 112-річну пляшку з посланням.

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