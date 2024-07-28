Вода на окупованій Херсонщині не придатна до використання, - ЦНС

На окупованих територіях України ситуація з водопостачанням вийшла з-під контролю російських військових.

Вода на тимчасово окупованих територіях Херсонської області непридатна для використання, а стан місцевих водойм критично небезпечний.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Лабораторні аналізи води в Нижніх Сірогозах, Першопокровці, Верхніх Сірогозах і Новоолександрівці показали, що якість води є незадовільною і становить загрозу для здоров’я.

Окупанти визнають, що воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, ні для купання.

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Центр національного спротиву додає, що ситуація з водопостачанням на тимчасово окупованих територіях України давно вийшла з-під контролю окупантів.

"Дії ворога не тільки руйнують українські міста та вбивають мирне населення, але й завдають непоправної шкоди екології", — йдеться у повідомленні ЦНС.

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