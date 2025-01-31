Британія полегшила візові правила для українських дітей: що відомо

Українські діти, чиї спонсори — це батьки або опікуни, отримають дозвіл на проживання в Британії на 18 місяців.
В п'ятницю, 31 січня, Велика Британія відновила програму, яка полегшує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну.
Про це повідомили британське Міністерство житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.
Батьки або законні опікуни, які вже отримали дозвіл на проживання у Великій Британії за однією з українських програм, мають право подати заявку на спонсорство своїх дітей у рамках програми "Будинки для України".
"Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців", - йдеться в повідомленні.
Діти зможуть отримувати освіту, медичні послуги, пільги та мати можливість працювати відповідно до законодавства Великої Британії.
"Для отримання візи як дитина-заявник, так і батьки-спонсори мають відповідати всім вимогам програми "Будинки для України", - йдеться в пресрелізі.
Нагадаємо, в Польщі діти біженців зобов'язані ходити до шкіл.
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