Найвищий рівень алкоголю в крові: кому належить рекорд

Рекорд встановлено ще 12 років тому.

Вміст алкоголю в крові – показник алкогольного сп'яніння. За даними ВООЗ, безпечна норма алкоголю доволі умовна, адже все залежить від віку, статі та здоров'я людини. Нещодавно вчені все ж назвали дозу, яку можна випити, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.

Втім, один чоловік прославився на весь світ кількістю випитого спиртного. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найвищий рівень алкоголю в крові, коли-небудь зафіксований у людини, яка дожила до наших днів, становив 1,374, що еквівалентно 13,74 грама чистого алкоголю на літр крові.

40-річний поляк, ім'я якого не розголошується, був знайдений непритомним на узбіччі дороги в селі Тарновска Воля на південному сході Польщі в липні 2013 року.

Поліція, яка прибула на місце події, як повідомляється, не могла повірити результатам аналізу крові, але вони підтвердилися після прибуття до лікарні.

Нагадаємо, бабуся повністю оголилася на курорті після того, як випила "отруєне" відро з алкоголем. Вона попередила про дешеві місцеві спиртні напої в популярному туристичному напрямку.

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