Кому і скільки можна пити: яка безпечна доза алкоголю

Звісно, жодне святкове застілля не обходиться без алкогольних напоїв. І всім відомо, що надмірне вживання алкоголю призводить до небезпечних наслідків для здоров’я. Та чи існує та норма, вживаючи яку, можна про це не турбуватися? Вчені досі визначають таку дозу, бо практично всі люди хоч раз у житті куштували алкоголь. Однак, все ж таки є умовна позначка допустимої норми алкоголю для людини.

Яка безпечна доза алкоголю для організму: пояснення медиків

За даними ВООЗ, безпечна норма алкоголю досить умовна, бо все залежить від віку, статі та здоров’я людини. Та вчені все ж таки назвали дозу, яку можна випити, щоб не нашкодити своєму здоров’ю. Якщо брати найпопулярніші напої, то це:

40 мл горілки 45%;

150 мл червоного вина;

330 мл пива.

Та навіть під час вживання допустимої норми алкоголю варто враховувати стан свого здоров’я, вагу та спадковість. Наприклад, чоловікам можна вживати дві дози алкоголю, а жінкам лише одну допустиму норму. Бо у жінок нижча маса тіла й менше рідини в організмі, яка абсорбує алкоголь. Також медики назвали захворювання, за яких не можна вживати алкогольні напої. Це виразка шлунку, хвороби печінки, нирок і серця.

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