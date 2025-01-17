Оля Полякова розкрила, що врятувало її шлюб під час кризи: "Багато пережили"

Українська попдіва Оля Полякова висловилася про свої довготривалі стосунки з чоловіком Вадимом, з яким різниця у віці становить 16 років.

Подружжя перебуває у щасливому шлюбі понад 20 років і виховує двох доньок. Однак, під час війни вони пережили чимало труднощів. За словами Полякової, такі випробування лише показали їм ще більшу цінність їхнього кохання та взаєморозуміння. Тож, на щастя, це усвідомлення дозволило їм зберегти свою родину після кризи на тлі війни.

"Криза — це не щось надзвичайне, іноді це стан, який допомагає відчувати стосунки як щось справжнє, цінне, важливе. Можливо, кризи — це навіть шлях до чого дійсно надзвичайного. Наші стосунки зараз на новому рівні. Вони щоразу виходять на новий рівень, і в цьому їхня цінність. Ми пережили багато, але це тільки зробило нас сильнішими", - поділилася Оля в інтерв'ю Viva!

Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Водночас артистка зауважила, що успішному подоланню кризи посприяло декілька факторів:

"З роками я стала мудрішою. Вірність і довіра — це основа стосунків, і якщо це є, все інше можна пережити", - пояснила зірка.

До слова, 17 січня Оля Полякова святкує день народження. У святковий день попдіва ексклюзивно ТСН.ua розповіла про своє святкування 46-річчя та якими подарунками її дивував чоловік.

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