Оля Полякова раскрыла, что спасло ее брак во время кризиса: "Многое пережили"

Певица уже более 20 лет в браке со своим мужем.

Украинская поп-дива Оля Полякова высказалась о своих долгих отношениях с мужем Вадимом, с которым разница в возрасте составляет 16 лет.

Супруги состоят в счастливом браке более 20 лет и воспитывают двух дочерей. Однако во время войны они испытали множество трудностей. По словам Поляковой, такие испытания показали им еще большую ценность их любви и взаимопонимания. К счастью, это осознание позволило им сохранить свою семью после кризиса на фоне войны.

"Кризис — это не что-то чрезвычайное, иногда это состояние, которое помогает ощущать отношения как нечто настоящее, ценное, важное. Возможно, кризисы — это даже путь к чему действительно чрезвычайному. Наши отношения сейчас на новом уровне. Они каждый раз выходят на новый уровень, и в этом их ценность. Мы пережили многое, но это только сделало нас сильнее", — поделилась Оля в интервью Viva!

Оля Полякова с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В то же время артистка отметила, что успешному преодолению кризиса поспособствовало несколько факторов:

"С годами я стала мудрее. Верность и доверие – это основа отношений, и если это есть, все остальное можно пережить", — объяснила звезда.

К слову, 17 января Оля Полякова отмечает день рождения. В праздничный день поп-дива эксклюзивно ТСН.ua рассказала о своем праздновании 46-летия и какими подарками ее удивлял муж.

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