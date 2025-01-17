Россияне атаковали Кривой Рог: что повреждено (видео)

Сергей Лысак призвал жителей Кривого Рога находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Российские войска устроили атаку на Кривой Рог днем 17 января. В городе повреждены учебное заведение и жилищная застройка.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилищная застройка. Пострадали ли люди, сейчас уточняем", – говорится в заявлении.

Лысак призвал находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Россияне атаковали Кривой Рог

К слову, в ночь на 17 января российская армия ударила по Украине двумя ракетами и запустила 50 беспилотников разных типов.

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