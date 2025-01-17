В Кривом Роге произошел взрыв

В пятницу, 17 января, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв. В регионе с 12:11 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного, — говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о двух выходах баллистики в направлении Кривого Рога. Мониторинговые каналы информируют о том, что оккупанты атаковали "Искандером".

Взрывы в городе подтвердил и глава МВА Александр Вилкул. Впрочем, пока деталей от местных властей нет.

Как сообщалось, российская армия ударила по Украине БпЛА и баллистику. В частности, зафиксировано попадание ударных беспилотников в предприятия в Одесской области.

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