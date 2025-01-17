У Кривому Розі стався вибух

У п'ятницю, 17 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області, стався вибух. В регіоні від 12:11 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Кривому Розі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу. Також повідомлялося про два виходи балістики у напрямку Кривого Рогу. Моніторингові канали інформують про те, що окупанти атакували "Іскандером".

Вибухи в місті підтвердив і очільник МВА Олександр Вілкул. Втім, наразі деталей від місцевої влади немає.

Як повідомлялося, російська армія вдарила по Україні БпЛА і балістикою. Зокрема, зафіксовано влучання ударних безпілотників у підприємства в Одеській області.

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