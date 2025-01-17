В Енгельсі вже четвертий день горить атакована дронами нафтобаза

Місцева влада каже, що пожежники продовжують гасити займання.

У місті Енгельс Саратовської області РФ вже четвертий день горить нафтобаза "Комбінату Крістал", яку вночі проти 14 січня атакували українські безпілотники.

Про це заявив губернатор регіону Роман Бусаргін.

За його словами, рятувальникам вдалося "значно зменшити" площу займання. Наразі профільні служби та фахівці продовжують працювати на місці у спробах ліквідувати пожежу.

Удар по нафтобазі в Енгельсі

Вночі 14 січня дрони масовано атакували Росію. Зокрема, вкотре було вражено нафтобазу "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області. Сталося кілька потужних вибухів, а потім виникла сильна пожежа. Губернатор регіону Роман Бусаргін заявив, що було пошкоджено промислову зону на одному з підприємств.

В українському Генштабі розповіли, що завдали найбільших ударів вглиб Росії по військових об’єктах. Було уражено цілі на відстані від 200 до 1100 км у глибині країни-агресорки.

Потужний удар по військового аеродрому “Енгельс-2”

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