В Энгельсе уже четвертый день горит атакованная дронами нефтебаза

В городе Энгельс Саратовской области РФ уже четвертый день горит нефтебаза "Комбината Кристалл", которую ночью против 14 января атаковали украинские беспилотники.

Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, спасателям удалось "значительно снизить" площадь возгорания. Профильные службы и специалисты продолжают работать на месте в попытках ликвидировать пожар.

Удар по нефтебазе в Энгельсе

Ночью 14 января дроны массированно атаковали Россию. В частности, в очередной раз была поражена нефтебаза "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области. Произошло несколько мощных взрывов, а затем возник сильный пожар. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что была повреждена промышленная зона на одном из предприятий.

В украинском Генштабе рассказали, что нанесли наибольшие удары вглубь России по военным объектам. Поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине страны-агрессорки.

Мощный удар по военному аэродрому "Энгельс-2"

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