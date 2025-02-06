Під Іраком та Іраном виявили розлом: нові відкриття учених

Вчені з'ясували, як гори Загрос в Іраку вплинули на вигин поверхні Землі за останні 20 мільйонів років.

Про це повідомило видання Scitechdaily.

Дослідники з'ясували, що океанічна плита Неотетіс, яка колись була дном моря між Аравійським та Євразійським континентами, зараз розламується глибоко під Землею. Розлом поширюється від південного сходу Туреччини до північного заходу Ірану, поступово рухаючись горизонтально.

Протягом мільйонів років, коли континенти зближуються, океанічне дно між ними занурюється під землю. Коли континенти зіштовхуються, піднімання гірських порід утворює величезні гірські хребти, змінюючи ландшафт планети.

Величезна вага гір має значний вплив на форму Землі. Протягом мільйонів років навантаження від гір змушує поверхню планети прогинатися, а відкладення з гір створюють рівнини, як, наприклад, Месопотамія.

Дослідники змоделювали вигин поверхні Землі на прикладі гір Загрос, де Аравія зустрічається з Євразією, і виявили, що навіть таке навантаження не може пояснити утворення 3-4 км глибокої западини, заповненої опадами за останні 15 мільйонів років.

"З огляду на помірний рельєф у північно-західній частині Загросу було дивно виявити, що так багато осаду накопичилося в тій частині, яку ми вивчали. Це означає, що западина більша, ніж могла б бути спричинена навантаженням гір Загрос", – зазначив провідний автор дослідження Ренас Кошнау.

Вчені вважають, що це може бути результатом додаткового навантаження на океанічну плиту, яка занурюється і досі залишається прикріпленою до Аравійської плити.

"Ця плита тягне регіон вниз, звільняючи місце для більшого накопичення осаду. В напрямку Туреччини западина, заповнена опадами, стає набагато мілкішою, що свідчить про те, що плита в цій частині відкололася, послабивши силу тяги вниз", – додав Кошнау.

Нагадаємо, токсична золота річка залила Південну Африку.

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