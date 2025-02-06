Штучний інтелект допоміг розшифрувати обвуглений 2000-річний сувій

Протягом століть науковці пробували різні методи, щоб прочитати ці документи – від використання ртуті та рожевої води до рослинних газів та соку папірусу. Проте всі спроби давали лише незначні результати.

Вперше за дві тисячі років дослідникам вдалося зазирнути всередину стародавнього сувою, що постраждав під час виверження Везувію у 79 році н.е. Завдяки поєднанню рентгенівського сканування та штучного інтелекту вони змогли віртуально "розгорнути" документ, розкриваючи фрагменти давньогрецького тексту.

Про це пише BBC.

Знахідку було зроблено ще у XVIII столітті у стародавньому римському місті Геркуланум, поблизу Помпеїв. Там, у зруйнованому особняку, археологи виявили сотні папірусних сувоїв, які були настільки сильно обвуглені, що будь-яка спроба їх фізично розгорнути призводила до руйнування.

Протягом століть науковці пробували різні методи, щоб прочитати ці документи – від використання ртуті та рожевої води до рослинних газів та соку папірусу. Проте всі спроби давали лише незначні результати: вдалося розкрити лише кілька дрібних фрагментів тексту, що вказували на його філософський характер.

Нині, завдяки сучасним технологіям, ситуація змінилася. Вчені змогли "просканувати" один із сувоїв, відомий як PHerc.172, що зберігається в Бодліанських бібліотеках Оксфорда. Використовуючи алгоритми машинного навчання, вони навчили штучний інтелект розрізняти чорнило та сам папірус, що дозволило розпізнати рядки й стовпці тексту.

Протягом століть науковці пробували різні методи, щоб прочитати ці документи.

Дослідники, які працюють у межах конкурсу Vesuvius Challenge, заявляють, що вже почали розшифровувати зміст документа. Один із співзасновників проєкту Брент Сілз наголошує:

"Цей сувій містить більше тексту, який можна відновити, ніж будь-який інший, що ми коли-небудь сканували у Геркуланумі".

Керівник дослідження Стівен Парсонс додає:

"Ми впевнені, що зможемо повністю прочитати сувій. Це не просто окремі слова – тепер ми можемо працювати зі значними уривками".

Сувій з Помпеї.

Результати цього відкриття відкривають нові можливості для вивчення античних текстів і можуть допомогти в подальшому розшифруванні інших сувоїв, які залишаються нерозгаданими протягом століть.