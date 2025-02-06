Чим обробити абрикос від моніліозу: ефективна схема від фахівця

Якщо ваш абрикос щороку рясно цвіте, але згодом ви помічаєте зів’ялі, наче обпалені квіти та почорнілі молоді гілки, причина не в приморозках. Це симптоми моніліозу – небезпечного грибкового захворювання плодових дерев. Якщо його не лікувати, урожай абрикосів буде втрачений.

Ця хвороба вражає не лише абрикоси, а й яблуні, вишні та інші плодові культури. Однак на них моніліоз зазвичай залишає хоча б частину врожаю. Абрикосу ж він не залишає жодних шансів.

Як захистити абрикос від моніліозу

Моніліоз – одна з найнебезпечніших хвороб для плодових дерев, особливо абрикосів. Це грибкове захворювання, яке може повністю знищити врожай, якщо не вжити відповідних заходів. Автор YouTube-каналу “Дача агронома” поділився дієвою стратегією боротьби з цією проблемою, яка допоможе зберегти здоров’я дерев та отримати рясний урожай.

За словами експерта, ця хвороба вражає всі кісточкові культури, проте саме абрикоси страждають найбільше. Якщо яблуні, вишні чи сливи ще можуть дати хоча б частину врожаю після ураження, то абрикос практично не має шансів.

“Моніліоз активізується навесні, коли дерева починають прокидатися після зими. Після цвітіння на абрикосах з’являється молоде листя, яке буквально засихає на очах, наче його обдали окропом. На цьому етапі боротися з хворобою вже пізно – дерево потребує захисту ще на стадії брунькування”, – наголошує садівник.

Фахівець радить починати профілактику ще до появи перших ознак хвороби. Навіть якщо весна дощова і температура повітря змінюється, оброблення потрібно проводити суворо за графіком.

Коли та як обробляти абрикоси від моніліозу

Ось перевірена схема захисту від моніліозу, яку використовує садівник:

Санітарне обрізання

Обрізаючи хворе дерево, вирізайте ще й ті гілки, які ростуть всередину та загущують крону. Не жалійте! Чим вільніше рухатиметься повітря всередині крони дерева, тим більше шансів, що моніліоз "не причепиться". Головне, для чого потрібне обрізання – дерево має бути настільки компактним, щоб обприскуючи його, ви змогли покрити лікувальним розчином абсолютно всі гілочки та стовбур. А як обприскати абрикос висотою 5 метрів, щоб обробити його весь, до останньої гілочки? Ніяк. Принаймні на звичайних присадибних ділянках з акумуляторним оприскувачем я не бачу такої можливості. Тому не жалійте.

Якщо ви не обприскуєте абрикос весь повністю – ви проводите оброблення "для галочки" і лише шкодите довкіллю, але ніяк не забезпечуєте себе врожаєм. Кардинальне обрізання – це завжди стрес для дерева, але найкращий період для нього саме на початку вегетації. Вважається, що безпечно можна обрізати до третини гілок дерева за раз. Після обрізання абрикос швидко пускає молоду поросль, більшу частину якої треба виламувати руками впродовж теплого сезону, поки гілочки не здерев’яніли.

Отже, обріжте, не жаліючи дерево, видаліть старі, сухі та уражені гілки, які можуть бути джерелом інфекції. Спаліть хворі частини дерев, щоб запобігти поширенню грибка.

Перший етап оброблення – перед початком вегетації

Ідеально, щоб після обприскування не було дощу добу. Тоді, стверджують агрономи, його ефективність 100% (за дотримання всіх інших параметрів). Якщо дощ пройшов через 3-4 години, ефективність оброблення зменшується на 30-40 відсотків. Якщо через годину – на 50-70%.

Обприскайте дерева 3% бордоською сумішшю. Вона створить захисний бар’єр проти грибкових хвороб і зміцнить рослину.

Другий етап – фаза рожевих бруньок

За моніліозу вважається найголовнішим оброблення абрикоса по рожевому бутону (коли набубнявіли квіткові бруньки), під час цвітіння та одразу після нього, коли ще навіть не всі квітки обсипалися. Коли з'являться рожеві бруньки, застосуйте фунгіцид “Хорус”, який ефективний проти моніліозу на ранніх стадіях розвитку хвороби.

Третій етап – початок цвітіння

На початковій стадії цвітіння абрикосів проведіть друге оброблення за допомогою фунгіциду “Ревіона” без застосування прилипача, щоб не пошкодити квітки.

Четвертий етап – після опадіння 20% квіток

Третє оброблення від моніліозу проводиться після того, як близько п'ятої частини квіток уже опало. Проведіть оброблення фунгіцидом “Сігнум”, який захистить зав’язь і молоді плоди від повторного зараження.

“Якщо ви дотримуватиметеся цієї схеми оброблення, жодна гілочка вашого абрикоса не постраждає від моніліозу. Головне – не чекати на перші симптоми, а проводити профілактику вчасно. Це дійсно працює!” – запевняє садівник.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете виростити здорові абрикоси та насолоджуватися щедрим урожаєм без втрат.

Читайте також: