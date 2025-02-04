Які квіти сіяти на розсаду в лютому

Якщо ваш календар підказує, що лютий — це ідеальний час для висівання розсади квітів, то ви на правильному шляху. Саме цей місяць вважається оптимальним для посадки, адже у рослин буде достатньо часу, щоб зміцніти до весняного висаджування. Досвідчені садівники добре знають, коли і як сіяти квіти, але у новачків можуть виникати питання: які рослини обрати, як доглядати за сходами, коли саме починати посів?

Все починається з правильного вибору насіння. Щоб вирощування квітів у домашніх умовах було успішним, варто віддавати перевагу перевіреним сортам. Ви можете обирати як однорічні, так і багаторічні квіти, експериментувати з різними видами та створювати у своєму саду яскраві квіткові композиції. А вже навесні та влітку результат вашої праці потішить око та прикрасить вашу стрічку в соцмережах барвистими фотографіями.

Якщо ви ще не визначилися, які квіти висівати у лютому-березні, ця добірка допоможе зробити правильний вибір!

Квіти, які починають вирощувати у лютомуі, поділяються на дві групи -- квіти, які ростуть повільно та квіти для живцювання (маточні рослини).

Які квіти для живцювання посіяти у лютому

Деякі квіти висівають у січні, щоб виростити маточні рослини для подальшого живцювання. Це дозволяє заощадити час навесні та отримати більше посадкового матеріалу.

Петунія У січні можна сіяти петунію для майбутнього живцювання. Ця рослина відома своїми розкішними великими квітами різноманітних форм і кольорів, здатністю сильно гілкуватися та формувати великі кущі, а також тривалим і рясним цвітінням з червня до перших осінніх заморозків. Посіявши петунію у лютому - березні можна отримати з кожного куща 18-20 живців, що дозволить значно заощадити на придбанні готової розсади.

Петунія

Колеус. Це одне з найефектніших рослин з дивовижно різноманітним забарвленням листя. Існує безліч сортів колеуса. Головне — це дуже невибаглива рослина, яка не вимоглива до ґрунту та здатна рости під прямими сонячними променями. Вона любить рясний полив і високу вологість повітря, але при цьому здатна переносити періоди посухи.

Колеус

Діхондра. Смарагдова та срібляста діхондра – чудовий вибір для ампельного озеленення, адже вона гармонійно виглядає як у саду, так і на балконі. Завдяки довгим звисаючим пагонам ця рослина ефектно виглядає у високих кашпо, створюючи гарні зелені «водоспади». Діхондра легко вкорінюється, подібно до суниці – достатньо прикопати частину її стебла у ґрунт, притиснути, а після появи коренів відокремити від основного куща.

Діхондра

Пеларгонія. Елітні сорти пеларгонії мають досить високу ціну, тому вигідніше виростити розсаду самостійно. Для цього варто посіяти її вже у січні, щоб до весни отримати міцні маточні кущі, придатні для живцювання. Ця рослина не вибаглива у догляді, добре переносить посушливі періоди, рясно цвіте та чудово підходить для озеленення садів і балконів.

Які повільнорослі квіти посадити на розсаду у лютому

Деякі рослини мають тривалий період росту, тому їх варто висівати заздалегідь, щоб вони встигли зміцніти до пересадки у відкритий ґрунт.

Еустома (лізіантус). Вишукана квітка з великими бутонами, схожими на троянди. Оскільки її розсада розвивається повільно, висівати насіння потрібно ще у січні. Для успішного росту необхідне стабільне освітлення та помірний полив, адже надмірна вологість може зашкодити рослині.

Еустома

Лаванда. Запашна багаторічна культура, яка потребує попередньої стратифікації насіння. Посів у січні дає змогу виростити сильні саджанці до весни. Ця рослина не тільки прикрасить ваш сад, а й приверне корисних комах, наповнюючи простір ароматом Середземномор’я.

Лаванда

Гвоздика Шабо. Одна з улюблених квіток садівників, адже її цвітіння триває довго й рясно. Оскільки вона має подовжений вегетаційний період, висів у січні допоможе отримати здорові й міцні рослини до літа.

Гвоздика Шабо

Вербена. Елегантна квітка, що формує яскраві суцвіття. Оскільки вона росте досить повільно, ранній посів дозволяє отримати сильні кущі, які влітку рясно зацвітуть.

Вербена

Бегонія – особливо ті її сорти, що мають дрібне насіння, наприклад, бегонія вічноквітуча або клубнева. Вона проростає не швидко, тому потребує якісного підсвічування та регулярного поливу для гармонійного розвитку.

Бегонія

Ранній посів – це можливість виростити міцні, здорові рослини до весняного сезону. Завдяки цьому ви зможете насолоджуватися яскравим цвітінням протягом усього літа, а також заощадите кошти на придбанні готової розсади. Головне – забезпечити сіянцям оптимальні умови: достатньо світла, помірну вологість і тепло. Дотримуючись цих рекомендацій, ви отримаєте квітучий і доглянутий сад, який тішитиме око з перших літніх днів.

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