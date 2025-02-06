Самый высокий уровень алкоголя в крови: кому принадлежит рекорд

Рекорд установлен еще 12 лет назад.

Содержание алкоголя в крови – показатель алкогольного опьянения. По данным ВОЗ, безопасная норма алкоголя достаточно условна, потому что все зависит от возраста, пола и здоровья человека. Недавно ученые назвали дозу, которую можно выпить, чтобы не навредить своему здоровью.

Впрочем, один мужчина прославился на весь мир количеством выпитого спиртного. Согласно Книге рекордов Гиннеса, самый высокий уровень алкоголя в крови, когда-либо зафиксированный у человека, дожившего до наших дней, составлял 1,374, что эквивалентно 13,74 г чистого алкоголя на литр крови.

40-летний поляк, имя которого не разглашается, был найден без сознания на обочине дороги в селе Тарновска Воля на юго-востоке Польши в июле в 2013 году.

Полиция, прибывшая на место происшествия, как сообщается, не могла поверить результатам анализа крови, но они подтвердились по прибытии в больницу.

Напомним, бабушка полностью обнажилась на курорте после того, как выпила "отравленное" ведро с алкоголем. Она предупредила о дешевых местных спиртных напитках в популярном туристическом направлении.

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