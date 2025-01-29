Пилот вовремя катапультировался и находится в стабильном состоянии.

Утром 28 января на американской авиабазе Эйельсон, расположенной в 40 километрах от города Фербенкс (Аляска), потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Пилот вовремя катапультировался и находится в стабильном состоянии.

Как сообщает Associated Press, самолет выполнял учебный полет, когда пилот объявил об аварийной ситуации.

Он успел катапультироваться и проходит медицинское обследование.

Командир 354-го истребительного крыла полковник Пол Таунсенд заявил, что самолет получил серьезные повреждения, а Военно-воздушные силы США проведут тщательное расследование причин катастрофы.

На Аляске разбился американский истребитель F-35

Что известно о F-35?

F-35 Lightning II – это многоцелевой малозаметный истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. Самолет имеет три основные модификации:

для ВВС США (наземный истребитель);

для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (с коротким взлетом и вертикальным приземлением);

для ВМС США (палубный вариант)

Истребитель может находиться в воздухе более 12 часов за один вылет, что позволяет ему достигать практически любой точки Северного полушария.

Командование ВВС США выясняет обстоятельства инцидента, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем.

Напомним, медийная инициатива по правам человека (МИПЧ) провела масштабное расследование по падению самолета Ил-76 в Белгородской области, в котором, как считается, могли находиться украинские военнопленные. Несмотря на множество фактов, установленных в ходе расследования, вопрос о присутствии на борту военных пленных остается неопределенным.