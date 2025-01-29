Рецепт капустных кексов с колбасой

Отличный вариант несладких закусочных кексов, которые готовятся из доступных и бюджетных продуктов.

Вам понадобятся любая капуста, колбаса копченая, кефир, яйца, мука и сода. Подготовьте все ингредиенты, перемешайте до однородности, выложить в формочки и запеките в духовке.

Ингредиенты капуста белокочанная 250 г колбаса копченая 50 г яйца куриные 3 шт. мука пшеничная 3 ст. л. кефир 4 ст. л. сода пищевая 0,5 ч. л. сливочное масло 20 г перец черный молотый соль

Капусту мелко нашинкуйте. Копченую колбасу нарежьте на мелкие кубики. Яйца с солью взбейте венчиком. В миску выложите капусту, колбасу, яйца, кефир, растопленное сливочное масло, перец черный молотый и соль. Перемешайте. Всыпьте муку, просеянную с содой, и еще раз хорошо перемешайте. Заполните силиконовые формочки на 2/3 части и отправьте в заранее разогретую духовку при 200 градусах 20 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Советы:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Колбасу используйте любую.

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