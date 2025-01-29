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Рецепт капустных кексов с колбасой

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
225 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
155
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт капустных кексов с колбасой

Капустные кексы с колбасой / Фото: Credits

Отличный вариант несладких закусочных кексов, которые готовятся из доступных и бюджетных продуктов.

Вам понадобятся любая капуста, колбаса копченая, кефир, яйца, мука и сода. Подготовьте все ингредиенты, перемешайте до однородности, выложить в формочки и запеките в духовке.

Ингредиенты

капуста белокочанная
250 г
колбаса копченая
50 г
яйца куриные
3 шт.
мука пшеничная
3 ст. л.
кефир
4 ст. л.
сода пищевая
0,5 ч. л.
сливочное масло
20 г
перец черный молотый
соль
  1. Капусту мелко нашинкуйте.
  2. Копченую колбасу нарежьте на мелкие кубики.
  3. Яйца с солью взбейте венчиком.
  4. В миску выложите капусту, колбасу, яйца, кефир, растопленное сливочное масло, перец черный молотый и соль.
  5. Перемешайте.
  6. Всыпьте муку, просеянную с содой, и еще раз хорошо перемешайте. 
  7. Заполните силиконовые формочки на 2/3 части и отправьте в заранее разогретую духовку при 200 градусах 20 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. 

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Колбасу используйте любую.

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