Рецепт капустных кексов с колбасой

Отличный вариант несладких закусочных кексов, которые готовятся из доступных и бюджетных продуктов.
Вам понадобятся любая капуста, колбаса копченая, кефир, яйца, мука и сода. Подготовьте все ингредиенты, перемешайте до однородности, выложить в формочки и запеките в духовке.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 250 г
- колбаса копченая
- 50 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- кефир
- 4 ст. л.
- сода пищевая
- 0,5 ч. л.
- сливочное масло
- 20 г
- перец черный молотый
- соль
- Капусту мелко нашинкуйте.
- Копченую колбасу нарежьте на мелкие кубики.
- Яйца с солью взбейте венчиком.
- В миску выложите капусту, колбасу, яйца, кефир, растопленное сливочное масло, перец черный молотый и соль.
- Перемешайте.
- Всыпьте муку, просеянную с содой, и еще раз хорошо перемешайте.
- Заполните силиконовые формочки на 2/3 части и отправьте в заранее разогретую духовку при 200 градусах 20 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Советы:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Колбасу используйте любую.
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