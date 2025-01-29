Россияне атаковали дронами Одесскую область: куда целился враг

В ночь на 29 января российская армия ударила беспилотниками по Одесской области. Оккупанты атаковали Измаильский район. Враг целился по портовой инфраструктуре.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Ночью враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Продолжилась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет", — проинформировал чиновник.

По его словам, в результате обстрела есть повреждения зданий. Над ликвидацией вражеской атаки на месте работают все соответствующие службы.

Напомним, утром в Киеве также произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА для города.

Читайте также: