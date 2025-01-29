Рецепт капустяних кексів з ковбасою

Чудовий варіант несолодких закусочних кексів, які готуються з доступних і бюджетних продуктів.
Вам знадобляться будь-яка капуста, копчена ковбаса, кефір, яйця, борошно й сода. Підготуйте всі інгредієнти, перемішайте до однорідності, викладіть до формочок та запечіть у духовці.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 250 г
- ковбаса копчена
- 50 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- борошно пшеничне
- 3 ст. л.
- кефір
- 4 ст. л.
- сода харчова
- 0,5 ч. л.
- масло вершкове
- 20 г
- перець чорний мелений
- сіль
- Капусту дрібно нашаткуйте.
- Копчену ковбасу наріжте дрібними кубиками.
- Яйця з сіллю збийте вінчиком.
- До миски викладіть капусту, ковбасу, яйця, кефір, розтоплене вершкове масло, чорний мелений перець і сіль, перемішайте.
- Всипте борошно, просіяне з содою, і ще раз гарно перемішайте.
- Заповніть силіконові форми на 2/3 частини та покладіть до заздалегідь розігрітої до 200 градусів духовки на 20 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою.
Поради:
- Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Ковбасу використовуйте будь-яку.
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