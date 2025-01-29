Рецепт капустяних кексів з ковбасою

Чудовий варіант несолодких закусочних кексів, які готуються з доступних і бюджетних продуктів.

Вам знадобляться будь-яка капуста, копчена ковбаса, кефір, яйця, борошно й сода. Підготуйте всі інгредієнти, перемішайте до однорідності, викладіть до формочок та запечіть у духовці.

Інгредієнти капуста білокачанна 250 г ковбаса копчена 50 г яйця курячі 3 шт. борошно пшеничне 3 ст. л. кефір 4 ст. л. сода харчова 0,5 ч. л. масло вершкове 20 г перець чорний мелений сіль

Капусту дрібно нашаткуйте. Копчену ковбасу наріжте дрібними кубиками. Яйця з сіллю збийте вінчиком. До миски викладіть капусту, ковбасу, яйця, кефір, розтоплене вершкове масло, чорний мелений перець і сіль, перемішайте. Всипте борошно, просіяне з содою, і ще раз гарно перемішайте. Заповніть силіконові форми на 2/3 частини та покладіть до заздалегідь розігрітої до 200 градусів духовки на 20 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою.

Поради:

Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Ковбасу використовуйте будь-яку.

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