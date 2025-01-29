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Рецепт капустяних кексів з ковбасою

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
225 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт капустяних кексів з ковбасою

Капустяні кекси з ковбасою / Фото: Credits

Чудовий варіант несолодких закусочних кексів, які готуються з доступних і бюджетних продуктів.

Вам знадобляться будь-яка капуста, копчена ковбаса, кефір, яйця, борошно й сода. Підготуйте всі інгредієнти, перемішайте до однорідності, викладіть до формочок та запечіть у духовці.

Інгредієнти

капуста білокачанна
250 г
ковбаса копчена
50 г
яйця курячі
3 шт.
борошно пшеничне
3 ст. л.
кефір
4 ст. л.
сода харчова
0,5 ч. л.
масло вершкове
20 г
перець чорний мелений
сіль
  1. Капусту дрібно нашаткуйте.
  2. Копчену ковбасу наріжте дрібними кубиками.
  3. Яйця з сіллю збийте вінчиком.
  4. До миски викладіть капусту, ковбасу, яйця, кефір, розтоплене вершкове масло, чорний мелений перець і сіль, перемішайте.
  5. Всипте борошно, просіяне з содою, і ще раз гарно перемішайте.
  6. Заповніть силіконові форми на 2/3 частини та покладіть до заздалегідь розігрітої до 200 градусів духовки на 20 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою.

Поради:

  • Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Ковбасу використовуйте будь-яку.

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