Пілот вчасно катапультувався і наразі перебуває у стабільному стані.

Вранці 28 січня на американській авіабазі Ейельсон, що розташована за 40 кілометрів від міста Фербенкс (Аляска), зазнав аварії винищувач п’ятого покоління F-35 Lightning II. Пілот вчасно катапультувався і наразі перебуває у стабільному стані.

Як повідомляє Associated Press, літак виконував навчальний політ, коли пілот оголосив про аварійну ситуацію.

Він встиг катапультуватися і наразі проходить медичне обстеження.

Командир 354-го винищувального крила полковник Пол Таунсенд заявив, що літак зазнав серйозних пошкоджень, а Військово-повітряні сили США проведуть ретельне розслідування причин катастрофи.

На Алясці розбився американський винищувач F-35

Що відомо про F-35?

F-35 Lightning II — це багатоцільовий малопомітний винищувач п’ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin. Літак має три основні модифікації:

для ВПС США (наземний винищувач);

для Корпусу морської піхоти США і ВМС Великої Британії (з коротким злетом і вертикальним приземленням);

для ВМС США (палубний варіант).

Винищувач може перебувати в повітрі понад 12 годин за один виліт, що дозволяє йому досягати практично будь-якої точки Північної півкулі.

Командування ВПС США наразі з’ясовує обставини інциденту, щоб запобігти подібним аваріям у майбутньому.

Нагадаємо, медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) провела масштабне розслідування щодо падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, у якому, як вважається, могли перебувати українські військовополонені. Попри велику кількість фактів, встановлених під час розслідування, питання про присутність на борту військових полонених залишається невизначеним.