Израиль "вернул США" десятки ракет для Patriot: куда их отправили на самом деле

Самолеты ВВС США на днях перебросили около 90 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot со склада в Израиле в Польшу. В дальнейшем эти ракеты будут доставлены в Украину.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, осведомленные о ходе операции.

"Поставка большего количества ракет Patriot в Украину является главным приоритетом для Пентагона, чтобы помочь Киеву защититься от российских атак на критически важную инфраструктуру. Это также самая крупная поставка оружия из Израиля в Украину с момента начала российского вторжения почти три года назад", – говорится в статье.

Издание отмечает, что в апреле 2024 года Израильская армия официально сняла с вооружения систему ПВО Patriot. Это произошло спустя более 30 лет после того, как американские ЗРК были впервые переданы Израилю во время первой войны в Персидском заливе.

Решение было принято в связи с тем, что за это время у Израиля появились собственные, более современные системы ПВО, а батареи Patriot утратили свою актуальность.

По словам собеседников издания в Израиле и Украине, когда стало известно о выводе ракет из эксплуатации, Киев обратился к Вашингтону и Иерусалиму с предложением, передать их Украине.

Однако Израиль несколько месяцев оттягивал принятие решения, возможно, опасаясь реакции Кремля, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько недель не отвечал на звонки по этому вопросу. Однако в сентябре прошлого года Нетаньяху наконец одобрил передачу ракет.

Источники сообщили, что Нетаньяху хотел получить от Зеленского одобрение на ежегодное паломничество израильских ультраортодоксов в Умань, где похоронен известный раввин. Но Зеленский не отвечал на звонки до тех пор, пока Нетаньяху не согласился вернуть ракеты США.

При этом Израиль сообщил об этом Кремлю, подчеркнув, что не поставляет оружие Украине, а только возвращает США списанное вооружение. На запрос журналистов в канцелярии Нетаньяху подтвердили, что система Patriot была передана военнослужащим США и вывезена из страны, а дальнейшая судьба ее Израилю не известна.

В публикации сообщается, что за последние несколько дней самолеты ВВС США прибыли на авиабазу на юге Израиля и вылетели в Жешув на востоке Польши, где расположен центр переброски оружия на Украину. По информации источников, в Польшу перевезли около 90 ракет-перехватчиков, которые Украина может использовать с имеющимися у нее батареями Patriot. Дополнительное оборудование для Patriot, в том числе радары, сначала будет передано в США для восстановления.

Напомним, В Министерстве иностранных дел Израиля предложили передать Украине российское вооружение, найденное у боевиков ЦАХАЛ и Хезболла. Подобные инициативы звучали еще в прошлом году.

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