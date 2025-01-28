В Белом доме ответили, какие проекты продолжат финансировать

В Бюджетном управлении Белого дома "готовы слышать федеральные агентства", в том числе за границей. И если эти программы и проекты нужны и соответствуют указу президента Дональда Трампа, то США пересмотрят эти меры.

Так сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга 28 января.

Она подчеркнула, что социальная помощь, медицинская помощь, помощь в питании, помощь, оказываемая непосредственно лицам, не будет приостановлена.

"Я хочу подчеркнуть для тех, кто озабочен статьями в медиа – если вы получаете прямую помощь от федерального правительства, вы продолжите ее получать", – сказала Кэролайн Ливитт.

Она добавила, во всяком случае, обязанностью администрации президента является отслеживание направлений по расходованию бюджетных средств.

Бюджетное управление Белого дома направило этот меморандум в агентства, поскольку оно должно проверить, что каждый расходуемый доллар не тратится на цели, противоречащие указу президента США.

"Последние четыре года администрация Байдена тратила средства как пьяные матросы. Поэтому мы имеем инфляцию. И это задача нынешней администрации проверить, что каждый доллар тратится честно и прозрачно", — сказала Кэролайн Ливитт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам предоставить отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас не получают финансирование от USAID.

Ранее ситуацию прокомментировала и заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук. Она рассказала, как там будут действовать в ближайшее время.

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