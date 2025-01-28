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Ракетный удар по Николаеву: есть погибшие

Ракетный удар по Николаеву: есть погибшие

В результате ракетного удара по частному предприятию в Николаеве 28 января погибли две женщины / Фото: ГСЧС

По информации главы ОВА, жертвами атаки россиян стали две женщины.

В результате удара по Николаеву баллистической ракетой во вторник, 28 января, погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия. Россия — страна террористов", — написал Ким.

Напомним, ранее городской голова Александр Сенкевич сообщил, что враг попал в частное предприятие в городе.

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