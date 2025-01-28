"Прилет" баллистики в Николаеве: первые детали о мощном взрыве

Взрыв раздался буквально через несколько минут после объявления воздушной тревоги.

Вечером, 28 января, в Николаеве раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"В Николаеве был слышен взрыв! Выясняем", — написал мэр. Больше информации он пока не сообщил.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:58

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что в настоящее время по состоянию на 20:17 нет вызовов экстренных служб. Информация уточняется.

Заметим, что воздушная тревога в города и области была объявлена с 19:58, а взрывы прогремели примерно через две-три минуты.

Незадолго до этого Воздушные силы предупредили, что Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области находятся под угрозой применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по городу Родинское на Донетчине, есть погибшие.

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