"Приліт" балістики у Миколаєві: перші деталі про потужний вибух

Вибух пролунав буквально за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.
Увечері, 28 січня, у Миколаєві пролунав потужний вибух.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо", — написав мер. Більше інформації він поки не повідомив.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що наразі, станом на 20:17, немає викликів екстрених служб. Інформація уточнюється.
Зауважимо, що повітряна тривога в міста та області була оголошена з 19:58, а вибухи пролунали приблизно за дві-три хвилини.
Незадовго до цього Повітряні сили попередили, що Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області перебувають під загрозою застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.
Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по місту Родинське на Донеччині, є загиблі.
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