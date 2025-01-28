"Приліт" балістики у Миколаєві: перші деталі про потужний вибух

Вибух пролунав буквально за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Увечері, 28 січня, у Миколаєві пролунав потужний вибух.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо", — написав мер. Більше інформації він поки не повідомив.

Карта повітряних тривог станом на 19:58

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що наразі, станом на 20:17, немає викликів екстрених служб. Інформація уточнюється.

Зауважимо, що повітряна тривога в міста та області була оголошена з 19:58, а вибухи пролунали приблизно за дві-три хвилини.

Незадовго до цього Повітряні сили попередили, що Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області перебувають під загрозою застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по місту Родинське на Донеччині, є загиблі.

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