В СНБО озвучили, сколько Путин еще готов продолжать войну

По мнению руководителя ЦПД, Путин снова на публику демонстрирует, что хочет воевать дальше.

Сегодняшние заявления диктатора Путина свидетельствуют, что он хочет воевать дальше, по крайней мере, в течение 2025 года.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО лейтенант Андрей Коваленко в Telegram.

"Путин снова на публику демонстрирует, что хочет воевать дальше. Он так себя ведет, потому что имеет ресурс на войну в течение 2025 года", – считает Коваленко.

Именно поэтому руководитель ЦПД призывает усилить экономические удары по России. Он подразумевает как санкции, так и удары по нефтяным объектам РФ.

"Нужны экономические удары по России, по их способности продавать энергоресурсы, по ценам на эти ресурсы, а также закручивание гаек как Западом, так и лидерами Глобального Юга. Энергетика – главный инструмент финансирования войны и Россия должна постоянно ощущать удары", – говорит Коваленко.

По его информации, в течение 2024 г. было свыше 80 атак по нефтяным объектам РФ.

Напомним, сегодня диктатор Путин заявил, что предлагал Киеву в феврале 2022-го вывести ВСУ из Донбасса в обмен на окончание войны.

Также он придумал новую причину, почему Россия не может начать мирные переговоры с Украиной.

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