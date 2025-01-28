В РНБО озвучили, скільки Путін ще готовий продовжувати війну

На думку керівника ЦПД, Путін знову на публіку демонструє, що хоче воювати далі.

Сьогоднішні заяви диктатора Путіна свідчать, що він хоче воювати далі, принаймні протягом 2025 року.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО лейтенант Андрій Коваленко в Telegram.

"Путін знову на публіку демонструє, що хоче воювати далі. Він так поводиться, бо має ресурс на війну протягом 2025 року", – вважає Коваленко.

Саме тому керівник ЦПД закликає посилити економічні удари по Росії. Він має на увазі як санкції, так і удари по нафтових об‘єктах РФ.

"Потрібні економічні удари по Росії, по їхній здатності продавати енергоресурси, по цінах на ці ресурси, а також закручування гайок як Заходом, так і лідерами Глобального Півдня. Енергетика – головний інструмент фінансування війни, і Росія має постійно відчувати удари", – каже Коваленко.

За його інформацією, протягом 2024 року було понад 80 атак по нафтових об'єктах РФ.

Нагадаємо, сьогодні диктатор Путін заявив, що пропонував Києву в лютому 2022-го вивести ЗСУ з Донбасу в обмін на закінчення війни.

Також він вигадав нову причину, чому Росія не може розпочати мирні переговори з Україною.

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