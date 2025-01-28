Путин заявил, что предлагал Киеву в феврале 2022-го вывести ВСУ с Донбасса в обмен на окончание войны

Диктатор цинично утверждает, что был готов закончить войну в обмен на контроль за всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Российский диктатор Путин утверждает, что якобы еще в конце февраля 2022 года предлагал Украине "вывести войска" из Донецкой и Луганской областей.

Об этом диктатор заявил в интервью российским пропагандистским так называемым СМИ.

Путин утверждает, что переговоры с Украиной начались сразу же после начала полномасштабного вторжения.

"Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему, что люди в (так называемых – Ред.) "ЛНР" и "ДНР" (очевидно, речь идет о подконтрольных Киеву териториях Донецкой и Луганской областей – Ред.) не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда и все, на этом все закончится, никаких боевых действий, никакой войны. Нет, "будем воевать", – цинично заявил диктатор.

Путин утверждает, что в конце февраля 2022 года Киев согласился на переговоры, которые сначала шли в Беларуси, а потом в Стамбуле. Диктатор уверяет, что весной 2022-го был готов к личной встрече с президентом Зеленским.

"Там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку – на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим", – говорит он.

Путину также пригрезилось, что проект так называемых "стамбульских договоренностей" был основан на предложениях украинской стороны.

Как диктатор объясняет отступление РФ из-под Киева

Путин цинично заявил, что Россия отвела войска из-под Киева, "исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития".

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"Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен – так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое. Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились", – лжет диктатор.

Интересно, а дальнейшие боевые действия в 2022 году в том же Северодонецке, Лисичанске или Бахмуте, или дальнейшие действия на фронте, вплоть до этого времени, были мене кровавыми?

Кроме того, Путин заявил, что "когда-то посылал Байдену сигналы" о готовности к диалогу. Для этого Путин требует от Украины отменить указ о запрете переговоров с ним лично.

Украинская сторона эти высказывания диктатора пока не прокомментировала.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин придумал новую причину, почему Россия не может начать мирные переговоры с Украиной.

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