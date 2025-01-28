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Удар баллистикой по Николаеву: стало известно о месте попадания

Удар баллистикой по Николаеву: стало известно о месте попадания

Враг попал баллистикой в николаевское частное предприятие/Иллюстративное фото / Фото: из соцсетей

По информации мэра, ракета попала в частное предприятие.

Вечером вторника, 28 января, российская армия нанесла удар баллистикой по Николаеву. В результате прилета повреждено частное предприятие.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Российские подонки ударили по Николаеву. Есть попадание по частному предприятию. Работаем", — говорится в сообщении.

Пока нет информации о пострадавших.

Напомним, взрыв в Николаеве 28 января прогремел буквально через несколько минут после объявления воздушной тревоги.

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