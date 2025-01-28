Удар балістикою по Миколаєву: стало відомо про місце влучання

За інформацією мера, ракета влучила у приватне підприємство.

Ввечері вівторка, 28 січня, російська армія завдала удару балістикою по Миколаєву. Внаслідок прильоту пошкоджено приватне підприємство.

Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич

"Російські покидьки вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо", - йдеться у повідомленні.

Наразі немає інформації про постраждалих.

Нагадаємо, вибух у Миколаєві 28 січня пролунав буквально за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги.

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