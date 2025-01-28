Путін зробив нову заяву про закінчення війни в Україні

Кремлівський диктатор вважає, що саме Захід вмовив Київ продовжувати війну.
Кремлівський очільник Володимир Путін заявив, що війна в Україні може закінчитися "через півтора-два місяці". І для цього, як він вважає, є певна умова.
Про це пишуть пропагандистські агентства РФ з посиланням на слова Путіна.
"Все закінчиться через півтора-два місяці, якщо закінчаться спонсорські гроші та патрони", - йдеться у джерелі.
Путін також заявив, що саме Захід "вмовив Київ" продовжувати війну.
Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін також зробив заяву щодо так званого "мирного діалогу" з Україною. Він вважає, що без скасування "декрету" президента України Володимира Зеленського про заборону перемовин з Росії буде "нелегітимним", а тому марним.
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