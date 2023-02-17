Знайте свои права: могут ли охранники в супермаркете проверять личные вещи

В Госпогранслужбе ответили на этот вопрос.

Итак, если произошла такая ситуация и к вам подошел охранник, директор или владелец заведения с просьбой предъявить сумку для осмотра личных вещей, нужно сразу попросить документ, являющийся основанием для обыска. Дело в том, что таких полномочий у них нет.

Если, например, в супермаркете у охранников возникают подозрения или сомнения относительно личности, они могут только следить за товаром в торговом зале или действиями самого покупателя во время его пребывания в заведении с помощью камер наблюдения (если они есть).

При каких условиях охранник имеет право вызвать полицию :

на выходе продавца из супермаркета сработала противоугонная рамка;

на камерах слежения было зафиксировано, что покупатель украл вещь;

другие покупатели заметили вора и сообщили о нем охрану.

Если охрана требует провести обыск личных вещей покупателя без полиции или его согласия, она нарушает закон. В частности, статью 29 Конституции Украины и статью 289 Гражданского кодекса Украины каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Если вы не согласны на обыск личных вещей, а охранник вас не выпускает из супермаркета или угрожает — сразу вызывайте полицию.