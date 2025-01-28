Разговор Байдена с Путиным 2021 года: нардеп уверена, что у РФ был компромат на лидера США

Богуцкая предполагает, что у Путина был какой-то компромат на Байдена или членов его семьи.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая намекнула, что экс-президент США Джо Байден во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Женеве в 2021 году мог заключить с РФ какие-то негласные договоренности, невыгодные Украине.

Об этом нардеп написала в Facebook.

"Мне очень интересно, о чем говорили Байден с Путиным в Женеве в июне 21 года. Четыре часа за закрытыми дверями. Я задавалась этим вопросом, начиная именно с той встречи. Потом, когда произошло полномасштабное вторжение России. Еще несколько раз за эти 3 года, особенно тогда, когда Байден запрещал... бить по России, затем по отступающим российским войскам, потом по их НПЗ, затем вглубь Рашки по военным объектам..." – пишет нардеп.

Богуцкая утверждает, что вся помощь США появлялась в Украине "либо с огромным опозданием, либо очень устаревшая, либо совершенно не в том количестве, о котором было заявлено".

"Помню громкие заявления Байдена об угрозах российскому президенту: "Если только российский сапог пересечет границу Украины...", "Если хоть одна ракета упадет на территории Украины...", "Если только Путин захватит хоть клочок украинской земли". 24.02.22 то ли сам, то ли через Харис, то ли вообще через посла предложил Зеленскому самолет для эвакуации куда-то", – рассуждает Богуцкая.

Нардеп отмечает, что инаугурация Байдена состоялась 20 января 2021 года. А уже в феврале 2021 года Путин начал готовиться к вторжению. В конце марта возле границ Украины было сконцентрировано огромное количество российских войск и бронетехники под видом учений. Само наступление сначала якобы должно было состояться 1 апреля 2021 года.

"Помните, в одном из последних интервью Путин пожаловался, мол, нужно было начинать раньше. Уверена, что он имел в виду именно эту дату. Он считает, что ему не хватило чуть больше полугода, чтобы дожать Украину. Или считает, что тогда удалось бы сбросить Зеленского и обойтись малой кровью. Байден звонком Путину отсрочил наступление. И это все", – пишет нардеп.

Богуцкая предполагает, что у Путина был какой-то компромат на Байдена или членов его семьи.

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"Я уверена, что среди каких-то посланий... были и компроматы на самого Джозефа Обамовича или членов его семьи, о чем Байден в конце своей каденции раньше времени позаботился и предварительно (на всякий случай) их помиловал. После того, как господин Байден пренебрег своим же обещанием о том, что не будет влиять на судьбу своего сына, я убедилась в том, что именно компромат, а не что-то другое, вроде страха ядерной войны, пугает его больше всего. Позор, импичмент и т.д.", – отмечает депутат.

Кроме того, Богуцкая несколько цинично заявила, что если Украина не получит от стратегического партнера "ядерного зонта" или защиты НАТО, "то лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Интересно, осознает ли нардеп до конца, на что обрекает этот "ужасный конец" миллионы ее соотечественников.

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