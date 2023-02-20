Не игнорируйте: эксперты назвали пять проблем со здоровьем, возникающих после пятидесяти лет

Обычно возникновение хронических заболеваний зависит также от генетики, расовой и этнической принадлежности, образа жизни. Однако после пятидесятилетнего возраста шансы на их развитие растут. Читайте о том, что говорят эксперты в материале ТСН.ua.

По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), сегодня люди во всем мире живут дольше и могут рассчитывать на то, что их жизнь будет продолжаться более 60 лет. Согласно информации, к 2030 году каждому шестому человеку на планете будет 60 лет или больше. При этом доля населения вырастет до 1,4 миллиарда. К 2040 году эта цифра достигнет уже 2,1 миллиарда.

Терапевт с кафедры общей медицины Мичигансткого университета Ренука Типирнени считает, что вместе с ростом количества пожилых людей возрастет и количество проблем со здоровьем, связанных со старением. Ведь некоторые хронические заболевания диагностируются именно в возрасте 50 лет. Согласно результатам исследования, опубликованного в издании Frontiers in Public Health 2017 года, у некоторых таких заболеваний будет больше одного.

Какие проблемы со здоровьем чаще всего возникают у людей после 50 лет?

Гипертония

По данным Blue Cross, Blue Shield более 70 миллионов американцев имеют повышенное артериальное давление. Именно гипертония чаще всего становится причиной инфаркта, инсульта, заболевания почек и других проблем, которые могут привести к смерти. И самая распространенная она среди людей после пятидесяти лет. Это объясняется тем, что с возрастом сосуды становятся не столь эластичными.

В исследовании Frontiers in Public Health говорится, что гипертония является основной причиной атеросклероза. А это, в свою очередь, самое распространенное заболевание пожилых людей. Поэтому людям старше 40 лет следует проверять артериальное давление, по крайней мере, раз в год. Такие советы дает клиника Mayo. Однако если у человека уже есть гипертония, врач может порекомендовать делать это еще чаще.

Высокий уровень холестерина

Согласно исследованию Frontiers in Public Health, именно сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее распространенной причиной смертности среди пожилых людей. Хотя за последние 20 лет процент мертности немного снизился.

Из-за высокого уровня холестерина, если его не лечить, происходит укупорка кровеносных сосудов и развивается атеросклероз. В свою очередь это вызывает воспаление и последующие изменения в сосудах, повышающих риск развития сердечных заболеваний.

Чтобы контролировать уровень холестерина, нужно изменить свою жизнь и принимать лекарства. А диагностируют проблему с помощью анализа крови.

Артрит

Еще одно исследование, опубликованное в Frontiers in Public Health, показало, что остеоартрит является наиболее распространенным хроническим заболеванием среди пожилых людей в США. Также он связан с возникновением хронической боли и инвалидности.

В исследовании говорится, что около 52% людей в возрасте 85 лет имеют артрит. И встречается оно чаще у женщин, чем у мужчин.

Типирнени называет это заболевание "артритом изношенности". И добавляет, что даже в возрасте 50 лет оно может вызвать немало проблем, а у людей старше пятидесяти артрит вызывает очень сильные боли.

Фактором риска остеоартрита считается ожирение. Поэтому следует следить за своим рационом в возрасте 40-50 лет. Также с возрастом пациентов возрастает частота тяжелых артритов коленного сустава.

Сахарный диабет

В издании Frontiers in Public Health появилось исследование, в котором говорится, что уровень сахарного диабета растет по мере того, как население стареет и имеет избыточный вес. К 2050 году распространенность этого заболевания среди пожилых людей может возрасти более чем на 400 процентов.

Сахарный диабет связывают с осложнениями, включающими заболевания периферических артерий, которые способствуют диабетическим язвам стопы и даже приводят к ампутации.

На ранних стадиях диабет можно контролировать простым изменением рациона. Иногда также следует добавлять лекарства.

Остеопороз

Утрата плотности костной ткани с возрастом диагностируется все почаще. Однако остеопороз чаще возникает у женщин после 50 лет, что связано с менопаузой.

По словам терапевта из Вашингтона Люси Макбрайд, когда организм перестает вырабатывать эктроген, начинает падать плотность костной ткани. В клинике Mayo указывают, что в среднем менопауза наступает в 51 год.

В Центре контроля и профилактики заболеваний указывается, что около 20% женщин после 50 лет сталкиваются с остеопорозом. А это заболевание приводит к частой ломке костей, что очень опасно в пожилом возрасте.

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