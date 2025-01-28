Премьер-министр Сербии подал в отставку: в чем причина

Отставка Вучевича вряд ли остановит ежедневные протесты в Сербии, которые продолжаются уже три месяца.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Это произошло после того как в течение трех месяцев тысячи людей ежедневно выходили на акции протеста с требованием отправить правительство в отставку и привлечь к ответственности виновных в обрушении навеса на вокзале в городе Нови-Сад, под обломками которого погибли 15 человек.

Об этом пишет BBC.

Протесты в Сербии длятся с ноября. Студенты и оппозиция обвиняют правительство в кумовстве, халатности и коррупции, которые, как утверждают протестующие, стали причиной трагического происшествия в Нови-Саде.

Издание отмечает, что навес на вокзале Нови-Сада, одного из самых больших городов Сербии, обвалился 1 ноября 2024 года, всего через 3 года после капитальной реконструкции и через 4 месяца после очередного ремонта.

Очевидная халатность при проведении строительных работ, которая привела к трагедии, заставила людей выйти на улицы с протестом. Однако президент Сербии Александар Вучич заявил, что протестуют студенты, которым заплатили иностранные спецслужбы, чтобы свергнуть законную власть.

В понедельник, 27 января, демонстранты на 24 часа заблокировали главную транспортную развязку в Белграде, столице Сербии. Тысячи человек, среди которых были не только студенты и оппозиционеры, но и представители других социальных и политических групп, провели на улице всю ночь.

Утром вторника, 28 января, Вучевич собрал экстренную пресс-конференцию и объявил, что уходит в отставку, намекнув на некий "заговор" против правительства.

"Всякий раз, когда кажется, что есть надежда на возвращение к социальному диалогу, к переговорам... как будто невидимая рука создает новый инцидент, и напряжённость снова возрастает", — заявил премьер-министр.

Он объявил, что мэр Нови-Сада Милан Джурич также подаст в отставку.

"Мы считаем, что несем объективную ответственность за произошедшее, и поэтому подаем заявление об отставке", — добавил Вучевич.

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Вучевич, который является близким соратником пророссийского президента-популиста Сербии Вучича, подчеркнул, что что уходит в отставку, чтобы снять напряжение в обществе и начать диалог. Теперь его отставку должен утвердить парламент.

После отставки действующего премьера у Сербии есть два варианта развития событий: либо назначение парламентом нового премьера, либо досрочные парламентские выборы, которых вероятно будет добиваться оппозиция. Ранее она уже заявляла, что последние выборы в парламент чуть более года назад, не были честными и демократичными.

Издание отмечает, что решение Вучевича уйти в отставку, скорее всего, не остановит протесты. Протестующие утверждают, что будут добиваться выполнения всех своих требований, в частности установления общественного контроля и судебных разбирательств в отношении всех причастных к трагедии в Нови-Саде.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах уйти в отставку из-за внутрипартийного давления. Он останется в кресле главы канадского правительства до избрания нового лидера Либеральной партии.

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