Прем'єр-міністр Сербії подав у відставку: у чому причина

Відставка Вучевича навряд чи зупинить щоденні протести у Сербії, які тривають уже три місяці.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку. Це сталося після того, як протягом трьох місяців тисячі людей щодня виходили на акції протесту з вимогою відправити уряд у відставку та притягнути до відповідальності винних у обваленні навісу на вокзалі у місті Нові-Сад, під уламками якого загинули 15 людей.

Про це пише ВВС.

Протести у Сербії тривають із листопада. Студенти та опозиція звинувачують уряд у кумівстві, недбалості та корупції, які, як стверджують протестувальники, стали причиною трагічної події в Нові-Саді.

Видання зазначає, що навіс на вокзалі Нові-Саду, одного з найбільших міст Сербії, обвалився 1 листопада 2024 року, лише через 3 роки після капітальної реконструкції та через 4 місяці після чергового ремонту.

Очевидна недбалість під час проведення будівельних робіт, що призвела до трагедії, змусила людей вийти на вулиці з протестом. Однак президент Сербії Александар Вучич заявив, що протестують студенти, яким заплатили іноземні спецслужби, щоб повалити законну владу.

У понеділок, 27 січня, демонстранти на 24 години заблокували головну транспортну розв'язку у Белграді, столиці Сербії. Тисячі людей, серед яких були не лише студенти та опозиціонери, а й представники інших соціальних та політичних груп, провели на вулиці всю ніч.

Вранці вівторка, 28 січня, Вучевич зібрав екстрену прес-конференцію і оголосив, що йде у відставку, натякнувши на якусь "змову" проти уряду.

"Кожного разу, коли здається, що є надія на повернення до соціального діалогу, до переговорів... ніби невидима рука створює новий інцидент, і напруженість знову зростає", — заявив прем'єр-міністр.

Він оголосив, що мер Нові-Саду Мілан Джурич також подасть у відставку.

"Ми вважаємо, що несемо об'єктивну відповідальність за те, що сталося, і тому подаємо заяву про відставку", — додав Вучевич.

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Вучевич, який є близьким соратником проросійського президента-популіста Сербії Вучича, підкреслив, що йде у відставку, щоб зняти напругу в суспільстві та розпочати діалог. Тепер його відставку має затвердити парламент.

Після відставки чинного прем'єра Сербія має два варіанти розвитку подій: або призначення парламентом нового прем'єра, або дострокові парламентські вибори, яких ймовірно добиватиметься опозиція. Раніше вона вже заявляла, що останні вибори до парламенту трохи більше ніж рік тому не були чесними та демократичними.

Видання зазначає, що рішення Вучевича піти у відставку, найімовірніше, не зупинить протести. Протестувальники стверджують, що домагатимуться виконання всіх своїх вимог, зокрема встановлення громадського контролю та судових розглядів щодо всіх причетних до трагедії у Нові-Саді.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про плани піти у відставку через внутрішньопартійний тиск. Він залишиться у кріслі глави канадського уряду до обрання нового лідера Ліберальної партії.

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