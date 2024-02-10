Президентка Угорщини пішла у відставку на тлі гучного скандалу

Рішення президентки про помилування двох десятків осіб, ухвалене ще у квітні 2023 року з нагоди візиту Папи Римського, стало причиною протестів.

Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку на тлі скандалу, який був викликаний її рішенням помилувати чоловіка, засудженого за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.

Про це повідомляє угорське видання Index.

Напередодні сотні людей вийшли на протест у Будапешті, вимагаючи відставки Новак через її рішення про помилування двох десятків осіб, ухвалене ще у квітні 2023 року з нагоди візиту Папи Римського.

Серед помилуваних виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав керівникові закладу приховувати злочини, пов’язані із сексуальним насильством над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

Коли це виявилося, опозиційні партії Угорщини зажадали відставки Новак. А угорський прем'єр Віктор Орбан опублікував у Facebook відеозвернення, в якому заявив, що "для злочинців-педофілів не може бути помилування".

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Перед тим, як подати у відставку, Новак заявила, що зробила помилку.

"Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає і не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей – це наш спільний обов'язок", – сказала вона.

Вона також закликала свого наступника не робити помилок та мати мужність їх визнавати.

"Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які, можливо, відчули, що я не підтримала їх", – додала уже колишня угорська президентка.

Нового президента Угорщини повинен обрати парламент протягом 30 днів.

Нагадаємо, президентка Угорщини Каталін Новак засудила російську агресію та заявила, що її країна й надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу.

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