Баєр – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч лідерів Бундесліги

Леверкузенці та мюнхенці зіштовхнуться в битві за перше місце чемпіонату Німеччини.

У суботу, 10 лютого, відбудеться центральний матч 21-го туру німецької Бундесліги між леверкузенським "Баєром" і мюнхенською "Баварією".

Лідери поточного розіграшу чемпіонату Німеччини зустрінуться на "БайАрені" в Леверкузені. Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Перед очним протистоянням перше місце Бундесліги посідає "Баєр", у чиєму активі 52 очки. "Баварія", яка є чинним володарем титулу, відстає від "фармацевтів" на два бали.

Де дивитися матч Баєр – Баварія

На території України матч 21-го туру Бундесліги між "Баєром" і "Баварією" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Баєр – Баварія

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси команд у прийдешньому матчі. На перемогу "Баєра" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,69. Нічия – 3,90. Виграш "Баварії" – 2,51.

Додамо, що в матчі першого кола нинішнього сезону чемпіонату Німеччини, який відбувся 15 вересня 2023 року в Мюнхені, команди зіграла внічию (2:2). Тоді "Баварія" на останніх хвилинах втратила перемогу над підопічними Хабі Алонсо.

Читайте також:

Реал Мадрид – Жирона: де дивитися і ставки букмекерів на матч лідерів чемпіонату Іспанії

Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй-2024/25

Ліга націй-2024/25: результати жеребкування, склад усіх груп