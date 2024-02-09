Реал Мадрид – Жирона: де дивитися і ставки букмекерів на матч лідерів чемпіонату Іспанії

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін зійдеться з двома співвітчизниками – Артемом Довбиком та Віктором Циганковим, які представляють "Жирону".

У суботу, 10 лютого, мадридський "Реал" і "Жирона" зустрінуться в центральному матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Після 23 турів "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, з 58 очками очолює таблицю Ла Ліги. "Вершкові" на два бали випереджають "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Де дивитися матч Реал Мадрид – Жирона

На території України поєдинок 24-го туру Ла Ліги між "Реалом" і "Жироною" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Жирона

Букмекери абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку вважають "Реал". На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1,51. Нічия – 5,20. Виграш "Жирони" – 6,70.

Зазначимо, що в матчі першого кола нинішнього розіграшу чемпіонату Іспанії, який відбувся 30 вересня 2023-го у Жироні, мадридський гранд розгромив підопічних Мічела.

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