Коммуналка, пенсии, выплаты ВПЛ: что изменится с 1 февраля

С 1 февраля украинцев ждет ряд нововведений.

Что известно читайте в материале ТСН.ua.

Цены на ж/д билеты

С 1 февраля "Укрзализныця" уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. Это означает, что пассажиры увидят существенное повышение стоимости билетов.

В частности, вырастет стоимость билетов в Польшу и Венгрию, цены на рейсы в Австрию и Молдову останутся без изменений.

В компании отмечают, что пересматривают размер скидок из-за удорожания расходных материалов и энергоресурсов.

Цены на билеты Польши цены вырастут:

в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ – на 20-27%;

в вагонах купе – на 9-27%.

Стоимость билетов на поезд Киев – Варшава вырастет на 37%, Киев – Будапешт – на 17% для СВ и 21% для купе.

Оформить билеты по старым ценам можно до 31 января 2025 включительно через официальный сайт "Укрзализныци" и в мобильном приложении.

Перебронирование военнообязанных

Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года.

Предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование. А те, кто подтвердят – смогут бронировать работников на год.

После 28 февраля руководители критически важных предприятий будут иметь возможность перебронировать своих работников в течение 72 часов с помощью портала "Действие".

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua рассказала, что военнообязанные, которых работодатели не успеют забронировать или если предприятие потеряло статус критически важного, потеряют бронирование от 28 февраля 2025 года и соответственно и отсрочку, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации .

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"В случае, если военнообязанный работник состоит на военном учете, в трудовых отношениях с предприятием, которое его бронирует, уточнил вовремя свои персональные данные и не находится в розыске, в течение 72 часов с момента формирования списка средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных" ных и резервистов берется на специальный военный учет на срок действия отсрочки в автоматическом режиме”, – рассказала Марина Бекало.

Также мужчины, которые по выводам ВЛК, ранее были признаны "ограниченно пригодными", должны пройти ВЛК и актуализировать свой статус до 5 февраля 2025 года. Если они этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17–25 тысяч гривен.

Новая помощь для ВПЛ и выплаты

Начиная с 29 января 2025 г. внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать документы на назначение субсидии на аренду жилья.

Как говорится на портале " Действие " Воспользоваться субсидией могут семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые отвечают следующим критериям:

не имеют собственного жилья с общей площадью более 13,65 кв. м на каждого члена семьи,

тратят более 20% совокупного дохода семьи на аренду жилья,

имеют уничтоженное или жилье поврежденное до степени, непригодной для проживания, о чем есть данные в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества или соответствующий акт комиссионного или технического обследования,

не получают выплаты на проживание ВПЛ, члены семьи не имеют задолженностей по выплатам алиментов.

Для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на одного человека (5 840 гривен), субсидия будет покрывать больший процент стоимости аренды.

Что касается выплат ВПЛ, то с 1 февраля будут автоматически продлены всем, кто их получал.

Тарифы на коммунальные услуги

С 1 февраля в Украине вводятся новые условия для использования электроэнергии на отопление. Теперь действие льготного тарифа будет четко ограничено определенным объемом потребления, передает "НП".

Там отметят, что для этой категории цена будет снижена на три месяца – до 30 апреля 2025 года. За 1 кВт электроэнергии нужно будет платить 2,64 гривен – это если объем потребления в месяц не превышает 2000 кВт. Тариф за киловатт выше этой нормы составит 4,32 гривен/кВт-час.

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Такой тариф был и раньше. Впрочем, существовали другие условия. Так, если потребитель использовал 2300 кВт, то автоматически приходилось платить по 4,32 за все 2300 кВт. Сейчас за 2000 кВт вы заплатите 2,64 гривен, а за 300 – по 4,32 гривен.

Цены на газ для потребителей также останутся фиксированными до 30 апреля 2025 года. Украинцы, обслуживаемые компанией-газопоставщиком "Нафтогаз" (а это 98%), будут платить по тарифу 7,96 гривны за кубометр голубого топлива.

Лимиты на денежные переводы

С 1 февраля украинские банки введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит в 150 тысяч гривен для платежей по реквизитам IBAN.

Это нововведение будет касаться только клиентов, у которых нет документально подтвержденных доходов. Банки будут классифицировать таких клиентов по трем группам риска: "высокий", "средний" и "низкий". Для каждой из них предусмотрены отдельные ограничения.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц.

Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут действовать в два этапа:

от 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен

от 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен

Выплаты родственникам пленных и без вести пропавших

С 1 февраля 2025 г. вступают в действие изменения в закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Роман Лихачев, военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранам, рассказал NV, что денежное довольствие военного, попавшего в плен или считающегося без вести пропавшим, составляет около 120 тысяч гривен в месяц.

Ранее полные выплаты ежемесячно должна была получать жена (супруг) военного. То есть у защитника или защитницы могут быть родители, дети, однако выплаты все равно должна получать только жена или муж.

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Причем военные могут составлять личное распоряжение и самостоятельно решать, кто получит выплаты, если они пропадут без вести или попадут в плен.

С 1 февраля, если такого распоряжения нет, то деньги выплачиваются следующим образом:

50% денежного довольствия должно быть распределено равными долями между представителями первой очереди — женой (супругом), законным представителям несовершеннолетних детей, детьми из лиц с инвалидностью с детства или их законными представителями и родителями военных (кроме получающих от него алименты, а также родителей, лишенных родительских прав).

Если же у военного нет представителей первой очереди, то 20% обеспечения распределяется равными долями между представителями второй очереди — совершеннолетними детьми, родными братьями (сестрами), законным представителем которых является военный.

Не выплаченная доля денег (50% или 80%) должна оставаться в воинской части и выплачиваться бойцу в случае возвращения его из плена или появления, если он был признан пропавшим без вести.

Согласно нововведению, военнослужащий может самостоятельно определить, кто и какую сумму должен получить в случае, если он попадет в плен или признают пропавшим без вести. Для этого ему нужно составить личное распоряжение.

Прибавки к пенсиям и изъятие средств

Граждане Украины, которым в феврале исполнится 70, 75 или 80 лет, могут получить надбавку к пенсии. Однако такую помощь могут получать украинцы, общий размер пенсии которых не превышает размер средней заработной платы в Украине, которая применяется для исчисления пенсии за 2020 год, а это 10 340 гривен.

В первую очередь речь идет о "возрастных" доплатах, которые выплачиваются дополнительно к основной пенсии по всей Украине.

В зависимости от возраста пенсионеры могут получать следующие доплаты:

в возрасте от 70 до 75 лет – 300 гривен;

в возрасте от 75 гривен до 80 лет – 456 гривен

украинцы старше 80 лет – 570 гривен.

Следует отметить, что в феврале Сбербанк может вернуть остатки средств с пенсионных счетов ВПЛ.

Согласно бюджету на 2025 год, деньги могут забрать со счетов в следующих случаях:

человек не прошел идентификацию за последние полгода;

пенсионный счет не использовался в течение года.

Налоги на авто

2025 Министерство экономики Украины вводит новый налог для владельцев автомобилей в возрасте до пяти лет, чья стоимость превышает три миллиона гривен.

Отмечается, что сумма отчислений составит 25 тысяч гривен в год на каждый автомобиль.

В случае окончания пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января текущего года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

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Список моделей автомобилей, подпадающих под новый налог, станет известен после 1 февраля 2025 года, когда Минэкономики опубликует соответствующий список.

По всей вероятности, в эту категорию войдут премиальные марки, такие как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и другие.

Уплатить налог владельцы должны в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой службы, но не позднее 1 июля.

Цены на продукты

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Главреду рассказал, что в феврале и марте ожидается общий рост цен на продукты питания, особенно на овощи, поскольку запасов в зимний период становится меньше.

По словам Марчука, также будут дорожать молочные продукты и хлеб.

На ценовую политику влияют несколько факторов, такие как: в частности инфляция, сезонность, война (из-за мобилизации значительная часть рабочей силы недоступна, что заставляет производителей инвестировать в технику, а это повышает себестоимость продукции), а также акцизы на горючее, которые фактически начали влиять на цены с начала 2025г.

"Эти факторы определяют в формировании цен на ближайшие месяцы, вплоть до того момента, пока в новом сезоне мы не начнем получать свежие овощи, фрукты и молочные продукты, объемы которых увеличатся благодаря сезону "большого молока".

Как считает Денис Марчук, цены могут вырасти на 10-15%, однако это будет происходить постепенно.

Напомним, ранее мы писали, чего ожидать военнообязанным в феврале.

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