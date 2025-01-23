Мобилизация в Украине в феврале: чего ожидать военнообязанным

В Украине продолжается мобилизация, продленная до 7 февраля 2025 года.

Определенная категория граждан получит право на отсрочку от мобилизации, некоторые могут его потерять. Также изменения будут касаться и 17-летних юношей.

Чего ждать военнообязанным в феврале – читайте в материале от ТСН.ua.

Мобилизация студентов

По закону право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на бакалавра впервые или получают уровень "магистр" после "бакалавра".

Также не могут мобилизовать: студентов профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, аспиранты (бюджет или контракт), обучающиеся по дневной или дуальной форме; докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Однако получение второго или третьего высшего образования больше не будут давать право на отсрочку, как и получение второй или третьей аспирантуры.

Также не имеют права на отсрочку такие студенты: учащиеся заочно; те, кто получают любое образование по уровню ниже уже имеющегося.

Если студент не подтвердит свое право на отсрочку по учебе, ему могут выдать повестку.

Также читайте Кто не сможет получить отсрочку в январе 2025-го: названы категории

Стоит отметить, что в Украине от 22 января возобновляется возможность для студентов и аспирантов получить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Это касается студентов и аспирантов, учащихся на дневной или дуальной форме.

Также министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что мобилизация студентов, аспирантов и преподавателей во время каникул, имеющих право на отсрочку, не предусматривается.

17-летних юношей внесут в реестр призывников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4197-ІХ, согласно которому юноши, которым исполняется 17 лет, ежегодно с 1 января по 31 июля будут относиться на учет призывников через электронный кабинет или ТЦК.

В карточке законопроекта №4197-ІХ на сайте Верховной Рады появилась соответствующая отметка о подписании президентом закона.

Согласно нормам закона, перед прохождением практических занятий по базовой общевойсковой подготовке граждане должны пройти медицинское освидетельствование. Женщины, пригодные для военной службы и желающие ее проходить, могут добровольно становиться на военный учет призывников.

Мобилизация 50-60 годовых

Нардеп Алексей Гончаренко в прошлом заявлял, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

В свою очередь адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

Нардеп Федор Вениславский впоследствии пояснил, что после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности.

В Волынском ОТЦК заявили, что все равно будут брать "дедов", потому что нет законодательного запрета на их мобилизацию.

Майор Лариса Козак из Киевского ТЦК отметила, что мобилизация мужчин старше 50 лет не остановлена, она продолжается. Она заверила, что категория граждан 50+ – это будущие водители, логисты, тыловики.

Перебронирование военнообязанных

28 февраля 2025 года истекает срок бронирования у всех военнообязанных мужчин в Украине.

Как отметил Александр Федиенко, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ТЦК могут аннулировать отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, ранее забронированных.

Предприятия, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период, которые соответствуют критериям и не утратили свой статус или приобрели такой статус, должны подать своих военнообязанных работников в списках на бронирование, в частности, через портал “Действие ”.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua. рассказала, что военнообязанные, которых работодатели не успеют забронировать, или если предприятие потеряло статус критически важного, потеряют бронирование от 28 февраля 2025 года и, соответственно, отсрочку, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

"В случае, если военнообязанный работник состоит на военном учете, в трудовых отношениях с предприятием, которое его бронирует, уточнил вовремя свои персональные данные и не находится в розыске, в течение 72 часов с момента формирования списка средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных" ных и резервистов берется на специальный военный учет на срок действия отсрочки в автоматическом режиме”, – рассказала Марина Бекало.

Мобилизация людей с инвалидностью

Закон о мобилизации предусматривает, что лица с инвалидностью I, II, III группы не подлежат призыву на военную службу, в частности, они имеют отсрочку.

"По новому закону мобилизация инвалидов первой, второй и третьей групп возможна только по их собственному желанию – они освобождаются от военной службы, но могут пойти служить, если у них появится такое желание по контракту", – объясняют специалисты адвокатского объединения. "Бачинский и партнеры".

В частности, мобилизации людей с инвалидностью третьей группы не происходит.

Пойти на службу в армию лица с инвалидностью могут только по собственному желанию, подписав контракт с ВСУ.

Ограниченно пригодные должны пройти ВЛК

Из-за продолжения мобилизации ряд граждан ждет перебронирование и ВЛК. Юрист Тарас Боровский объяснил, зачем "ограниченно пригодные" должны пройти ВЛК.

В мае 2024 года в Украине отменили понятие "ограниченно пригодное" к службе в рядах Сил обороны.

Также читайте Мобилизация в Украине: какие врачи должны осматривать военнообязанного во время ВВК

Мужчины, которые, по выводам ВЛК, ранее признаны ограниченно пригодными, должны были пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев после вступления закона в силу. Их признают либо пригодными, либо непригодными – согласно состоянию здоровья.

Они должны пройти ВЛК и актуализировать свой статус до 5 февраля 2025 года. Если мужчины этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен.

По словам военного юриста Тараса Боровского, в законе не совсем четко определено: нужно ли военнообязанным лицам самостоятельно идти в ТЦК, или их вызовут повесткой.

В то же время Боровский предупредил, что мужчины, не актуализирующие данные об "ограниченной пригодности", могут получить штраф, ведь это нарушение правил военного учета.

Стоит отметить, что в Украине начали бета-тестирование электронные направления на ВЛК.

Кто может получить отсрочку от мобилизации

Кабинет министров по инициативе МВД принял постановление, дающее право на отсрочку от мобилизации родным пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В частности, это:

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты и действия военного положения;

женщины и мужчины (или опекуны), воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Также освобождение от мобилизации могут получить граждане, лишенные личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины. Речь идет о тех, кто был в русском плену. Они могут быть призваны на службу только по собственному желанию.

Заметим, что мужчины, имеющие мать или отца с инвалидностью III группы, могут также воспользоваться правом на отсрочку от мобилизации.

Напомним, ТЦК могут подать военнообязанного в розыск. В частности, речь идет о гражданах, которые нарушили правила военного учета и не выполняют свои законные обязанности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.