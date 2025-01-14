Куда мобилизуют мужчин в возрасте 50 лет: в ТЦК ответили

Мобилизация мужчин старше 50 лет не остановлена, она продолжается.

Категория граждан 50+ – это будущие водители, логисты, тыловики.

Такое мнение высказала заместитель начальника РТЦК и СП Лариса Козак.

В соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанными являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Их по-прежнему могут призвать за мобилизацией.

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"Относительно 50+, все тоже самое. Граждане прибывают, проходят врачебную комиссию, но по нашим установкам и руководящим документам такие граждане считаются пригодными к несению службы. Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли, на непосредственно, боевые должности", – объяснила Козак.

Она подчеркнула, что мужчин такого возраста считают пригодными для несения службы в частях обеспечения.

Напомним, эксминистр обороны Британии Бен Воллес выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен был разрешить мобилизацию мужчин помладше, а также женщин.

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