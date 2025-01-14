Куди мобілізують чоловіків віком за 50 років: у ТЦК відповіли

Мобілізація чоловіків, старших за 50 років, не зупинена, вона продовжується.

Категорія громадян 50+ — це майбутні водії, логісти, тиловики.

Таку думку висловила заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак.

Відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" військовозобов’язаними є чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх, як і раніше, можуть призвати за мобілізацією.

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"Щодо 50+, все теж саме. Громадяни прибувають, проходять лікарську комісію, але за нашими настановами та керівними документами такі громадяни вважаються придатними до несення служби. Я на своєму досвіді не бачила випадків коли їх відправляли, на безпосередньо, бойові посади", – пояснила Козак.

Вона наголосила, що чоловіків такого віку вважають придатними до несення служби в частинах забезпечення.

Нагадаємо, ексміністр оборони Британії Бен Воллес висловив думку, що президент України Володимир Зеленський мав дозволити мобілізацію чоловіків молодшого віку, а також жінок.

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