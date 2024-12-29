Кто не сможет получить отсрочку в январе 2025-го: названы категории

В Украине некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Впрочем, существуют определенные категории населения, которые не могут его получить. Также в определенных обстоятельствах можно утратить имеющуюся отсрочку.

Об этом говорится в Законе Украины, сообщает "24 канал".

Получить отсрочку от мобилизации в январе следующего года не смогут:

студенты, которые учатся на заочном или вечернем отделении или получают второе или третье высшее образование;

родители, имеющие трое или более несовершеннолетних детей и задолженность по выплате алиментов;

лица, у которых жена имеет третью группу инвалидности (за исключением нескольких случаев, когда отсрочку могут предоставить);

ухаживающие за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, если о них могут позаботиться другие трудоспособные родственники или близкие;

одинокие родители, если мать их ребенка (или детей) не лишена материнского права, не признана умершей, пропавшей без вести и не находится в тюрьме (т.е. теоретически может заботиться о ребенке/детях);

лица, ранее ограниченные пригодными, но после повторной ВЛК признаны годными к военной службе,

работники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, если они были забронированы работодателями.

При некоторых обстоятельствах можно также потерять отсрочку. В частности, это может произойти, если для его получения человек намеренно предоставил ложную информацию. Отсрочку могут аннулировать и потому, что военнообязанный не выполняет взятые на себя обязательства по уходу.

Как сообщалось, в "Действии" снова работает бронирование от мобилизации военнообязанных сотрудников критических предприятий.

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