Канада начала председательствовать в G7: что известно

Канада начала свое председательство в Группе семи, которое продлится в течение всего 2025 года.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

С 1 января Оттава по ротационному принципу приняла роль главенствующей страны "Большой семерки" от Италии. Оттава ранее отмечала, что ключевыми направлениями работы будут экономическое сотрудничество, противодействие изменениям климата и адаптация к быстрым технологическим изменениям.

Следующий саммит состоится в Кананаскисе, в провинции Альберта. Для Канады это уже шестой саммит G7 за последние 40 лет.

"Канада входит в новый год в непростой политической ситуации после раскола в команде премьер-министра Джастина Трюдо", – говорится в сообщении.

Напомним, Польша 1 января приняла от Венгрии ротационное председательство в Совете ЕС.

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