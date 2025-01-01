Канада начала председательствовать в G7: что известно

Страна сменила Италию по ротационному принципу.
Канада начала свое председательство в Группе семи, которое продлится в течение всего 2025 года.
Об этом сообщает издание "Европейская правда".
С 1 января Оттава по ротационному принципу приняла роль главенствующей страны "Большой семерки" от Италии. Оттава ранее отмечала, что ключевыми направлениями работы будут экономическое сотрудничество, противодействие изменениям климата и адаптация к быстрым технологическим изменениям.
Следующий саммит состоится в Кананаскисе, в провинции Альберта. Для Канады это уже шестой саммит G7 за последние 40 лет.
"Канада входит в новый год в непростой политической ситуации после раскола в команде премьер-министра Джастина Трюдо", – говорится в сообщении.
Напомним, Польша 1 января приняла от Венгрии ротационное председательство в Совете ЕС.
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