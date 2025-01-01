Канада почала головувати в G7: що відомо

Канада розпочала своє головування у Групі семи, яке триватиме протягом всього 2025 року.

Про це повідомляє видання "Європейська правда".

З 1 січня Оттава за ротаційним принципом перейняла роль головуючої країн "Великої сімки" від Італії. Оттава раніше зазначала, що ключовими напрямками роботи будуть економічна співпраця, протидія змінам клімату та адаптація до швидких технологічних змін.

Наступний саміт відбудеться в Кананаскісі, в провінції Альберта. Для Канади це вже шостий саміт G7 за останні 40 років.

"Канада входить у новий рік у непростій політичній ситуації після розколу у команді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Польща 1 січня прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді ЄС.

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