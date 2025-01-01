Польща почала головувати в Раді Євросоюзу

Для Європи це час випробувань та рішень

Польща 1 січня прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді ЄС, ключовим пріоритетом якого визначила посилення безпеки Європи в усіх вимірах.

Про це пише Укрінформ.

«Польське головування буде підтримувати дії зі зміцнення європейської безпеки у всіх її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, продовольчому та у сфері охорони здоров’я», - йдеться в повідомленні.

Польща приймає головування в Раді ЄС у час, коли Європа бореться із наслідками російської збройної агресії проти України та усвідомлює необхідність зміцнити власну оборонну спроможність.

«Для Європи це час випробувань та рішень. Європейський Союз повинен захистити себе та своїх громадян та піклуватися про своє найближче сусідство. Він має надати європейцям почуття безпеки та перспективу розвитку», - наголошує Польське головування в ЄС.

Окремий наголос робиться на потребі у єдності у Європі та волі до роботи з близькими за переконаннями партнерами, зокрема, з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

Програма майбутньої діяльності Польського головування в ЄС зосереджена на кількох головних тематичних напрямках. Першим є оборона й безпека.

«Потрібні скоординовані та амбітні дії в сфері європейської оборони, що доповнюватимуть зусилля в межах НАТО… Пріоритетом Польського головування буде зміцнення співробітництва з НАТО та із близькими за переконаннями країнами за межами ЄС, головним чином із США, а також із Великою Британією, Південною Кореєю та іншими», - наголошується у заяві.

Посилення європейської оборони має передбачати збільшення військових витрат, зміцнення оборонної промисловості та усунення недоліків в європейських оборонних спроможностях.

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Нагадаємо, що деякі країни Євросоюзу, куди після початку війни тікали українські біженці, зацікавлені в тому, щоб вони там залишились та влаштувались на роботу.

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