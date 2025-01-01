Астрологічний прогноз на 1 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати?Який одяг і прикраси надіти в роботі та любові?

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найкращих днів для нових починань, але для них краще підійде друга половина дня.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, жадеїт, халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цієї місячної доби, нетривалі, але вчасно вжиті заходи прискорять одужання.

Харчування дня: можна постити, голодувати та підбирати нову дієту.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що позбавляють псування і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але в них може бути порада щодо ситуації, що склалася в житті.

Табу дня: не можна виявляти дратівливість до оточуючих людей.

Цитата дня: «Вчитися любити, вчитися бути добрими треба з дитинства»(Фрілріх Ніцше).

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