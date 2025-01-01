Астрологічний прогноз на 1 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати?Який одяг і прикраси надіти в роботі та любові?
Нинішня місячна доба має наступні характеристики:
Астрологічна порада дня: один із найкращих днів для нових починань, але для них краще підійде друга половина дня.
Символ дня: Ріг достатку.
Стихія дня Земля.
Щасливий день: 2.
Щасливий колір: помаранчевий.
Щасливі камені дня: переливчастий агат, жадеїт, халцедон.
За якусь частину тіла відповідає: рот, зуби.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цієї місячної доби, нетривалі, але вчасно вжиті заходи прискорять одужання.
Харчування дня: можна постити, голодувати та підбирати нову дієту.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, що позбавляють псування і пристріту.
Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, але в них може бути порада щодо ситуації, що склалася в житті.
Табу дня: не можна виявляти дратівливість до оточуючих людей.
Цитата дня: «Вчитися любити, вчитися бути добрими треба з дитинства»(Фрілріх Ніцше).
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